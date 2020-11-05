РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. Подольский спортсмен получил титул «Царь версты» в ходе стрелкового турнира на полигоне ЦНИИТОЧМАШ в округе, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию «Ростех») и РСОО «Раменский стрелковый клуб» провели на полигоне в поселке Львовском спортивные соревнования по сверхдальней стрельбе из малокалиберного оружия (F-class) и определили «Царя версты – мини». В турнире приняли участие более 20 любителей стрелкового спорта из Москвы и Московской области, Тулы.

«В личном первенстве «золото» у москвича Артема Науменко, «серебро» – у Александра Кузьмина (Москва), «бронза» у Олега Иванова (Истра). Соревнования «Царь версты – мини» были также организованы для владельцев малокалиберного оружия», - говорится в сообщении.

На титул «Царь версты» стреляли на дистанции до 379 метров с ограничением по калибрам. Первое место в этой дисциплине у подольчанина Андрея Дарькина, второе место занял начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ Илья Давыдов, третий – Денис Пахомов, старший специалист отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ.

В традиционных соревнованиях F-class спортсмены стреляют из положения лежа с упора в одну мишень по очереди на различных дистанциях. Для выравнивания время влияния ветра к размерам мишеней, при стрельбе из малокалиберных винтовок дистанции и, соответственно, мишени были уменьшены в 5 раз. Таким образом, в личном первенстве участники соревновались на меньших дистанциях.