РИАМО - 5 ноя. В подмосковных крупных супермаркетах предусмотрены утренние скидки для пенсионеров, такую инициативу поддержали и рынки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вопрос, который сейчас волнует многих, – это цены. Экономика меняется, и напрямую повлиять на рост цен сложно. Но наша задача – максимально поддержать старших, которым тяжело и которые вынуждены оставаться дома», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что в крупных супермаркетах региона действуют утренние скидки для пенсионеров – в зависимости от сети это от 3 до 10%. Такое полезное начинание поддержали и рынки Подмосковья.

«Сегодня мы посетили рынок в Одинцове, где дают скидку в 5% людям от 60 лет. Пока таких рынков в области десять, а до конца года будет порядка 50», - уточнил губернатор.

По его словам, чтобы люди могли заказать фермерские продукты на дом, с прошлого года запущен цифровой маркетплейс «Фермер Подмосковья». Здесь также действует программа скидок для пенсионеров.

На онлайн-платформе «Фермер Подмосковья» свою продукцию реализует свыше 60 местных производителей, товарных позиций насчитывается около 5 тысяч.

«Считаю такую работу очень важной и ее необходимо продолжать», - подчеркнул Воробьев.