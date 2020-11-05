РИАМО - 5 ноя. Голосование в рамках премии «Выбор читателей» стартовало на сайте крупнейшего книжного рекомендательного сервиса LiveLib, который входит в состав группы компаний «ЛитРес», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Премия «Выбор читателей» является одной из самых масштабных и значимых для сервиса. Победителей выбирают пользователи. В число финалистов входят авторы лучших книжных новинок года. Проголосовать можно до 16 декабря.

«Выбор читателей» проводится ежегодно начиная с 2014 года. В прошлом году в выборе лучших книг по 19 номинациям приняли участие 25 226 пользователей, отдав в сумме 130 568 голосов», - говорится в сообщении.

В различных номинациях среди художественных произведений побеждали Фредрик Бакман, Анна Джейн, Дина Рубина, Татьяна Мастрюкова, Ольга Громыко, Стивен Кинг, Роберт Гэлбрэйт (псевдоним Джоан Роулинг), Джордж Мартин и Ирина Котова.

Кроме того, в разделе нон-фикшн были отмечены произведения Стивена Хокинга, Ричарда Шеперда, Нэнси Клейнбаум, Дебби Танг, Александры Митрошиной и Анастасии Постригай.

Также в специальной номинации «Выбор экспертов» награды удостоилась книга Стюарт Тертон «Семь смертей Эвелины Хардкасл». Финалистом в номинации «Электронная буква» («ЛитРес: Самиздат») стал Макс Старк с произведением «По ту сторону изгороди».

В номинации «Разочарование года» читатели выбрали роман «Голая» Алены Водонаевой. В спецноминации «Rock&Book» лучшей стала аудиокнига «Бывшие. Книга о том, как класть на тех, кто хотел класть на тебя» в авторской озвучке Натальи Красновой.

В новом конкурсном сезоне принимают участие произведения, впервые опубликованные на русском языке с 1 ноября 2019 года и получившие самый высокий рейтинг на LiveLib по итогам года. Лонг-лист формируется на основании рейтинга популярности книг у более чем 1,5 миллионов пользователей LiveLib.

В художественной литературе представлены следующие категории: зарубежная проза, русская проза, детектив, любовные романы, зарубежное фэнтези, русское фэнтези, young adult, ужасы, триллеры, мистика, детские книги и фантастика. В разделе нон-фикшн — биография и мемуары, лучшие бизнес- и прикладные книги, популярная наука.

Специальные номинации предусмотрены для аудиокниг (в рамках премии «Rock&Book»), выбора экспертов, комиксов и манги, графических романов, кино и книг, самых ожидаемых книг, книг блогеров.

В номинации «Кино и книги» в этом году могут участвовать только произведения, экранизированные в период с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года. Список претендентов в номинации «Ожидание года» будет формироваться по рекомендациям издательств.

Также в 2020 году в рамках премии «Выбор читателей» представлена новая номинация — «Книга блогера».

Определение победителей премии «Выбор читателей - 2020» пройдет в четыре этапа — отборочный этап, полуфинал, финал, суперфинал.

В списке номинантов этого года оказались Виктор Пелевин с романом «Непобедимое солнце», Лия Арден и ее «Мара и Морок». Также в конкурсе участвуют отечественные бестселлеры — «Сад» Марины Степновой, «Наполеонов обоз. Книга 3. Ангельский рожок» Дины Рубиной, «Земля» Михаила Елизарова. Одним из претендентов на победу в номинации «Выбор экспертов» стала книга Антонио Итурбе «Хранительница книг из Аушвица».

В каждой номинации пользователи могут отдать свой голос за несколько произведений. Для этого достаточно зарегистрироваться на LiveLib и выбрать понравившуюся книгу в разделе премии: https://www.livelib.ru/bestbooks/2020.

По промокоду LIVELIBVOTE все пользователи могут получить в подарок от «ЛитРес» книгу из специальной коллекции, а также скидку 20% на электронные и аудиокниги, участвующие в акции.​