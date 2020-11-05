РИАМО - 5 ноя. На приобретение передвижных медицинских комплексов в 2021 году в Подмосковье планируют выделить более 42 миллионов рублей, повышение качества медуслуг в селах является одной из приоритетных задач в сфере здравоохранения Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

По словам члена комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Евгения Аксакова, в данном направлении ведется большая работа. Организованы выезды медицинских бригад в отдаленные районы сельской местности.

«Важно отметить, что в 2021 году на уровне этого года в размере 42,4 миллиона рублей сохраняется финансирование на приобретение передвижных медицинских комплексов», — добавил Аксаков.

Он подчеркнул, что это позволит сделать доступнее медицинскую помощь в населенных пунктах, где проживает не более 100 человек.

Аксаков также напомнил, что в регионе действует закон, согласно которому жители старше 65 лет, проживающие в сельской местности, могут быть доставлены в медучреждения бесплатно, работает программа «Земский доктор», а также открываются новые ФАПы.