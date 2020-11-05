РИАМО - 5 ноя. В Москве не планируется вводить жестких антикоронавирусных ограничений, несмотря на ухудшение ситуации с заболеваемостью, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«У нас две недели была достаточно стабильная ситуация по выявляемости, по госпитализациям, но на этой неделе мы отмечаем опять определенный рост. Это говорит о том, что расслабляться нельзя. Болезнь никуда не ушла, борьба продолжается», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что за рубежом сейчас вводят гораздо более жесткие меры, вплоть до полных локдаунов. Власти столицы пока не предполагают такой сценарий.

Он отметил, что система здравоохранения на данном этапе справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть.

С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 450 436 случаев заражения Covid-19, умер 7071 заболевший, врачи вылечили 329 201 пациента.

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Текстовая трансляция

5 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем. Власти на всех уровнях делают все возможное для предотвращения распространения инфекции.

- До 97% пассажиров столичного метро носят маски. Температуру пассажиров контролируют с помощью тепловизоров.

- Депздрав Москвы опроверг информацию о доплате за госпитализацию в больницу Коммунарки. Все случаи, когда пациентам предлагают платную госпитализацию в эту клинику, являются обманом.

- Минздрав: Тест на коронавирус в 30–40% случаев дает ложноотрицательный результат. Проблема не в качестве теста, проблема во взятии материалов.

- Носитель коронавируса может быть опасен для окружающих не более 20 дней. Есть случаи, когда положительный результат анализа может выявляться довольно долго, срок доходит до двух месяцев. При этом человек может и не быть опасным для окружающих, и от него нельзя заразиться.

- За сутки в России зарегистрировали 19 404 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 588 больных. В Москве - 5 255.

- В Москве продлили дистанционное обучение школьников до 22 ноября. Столичные власти приняли данное решение из‑за обострения ситуации с коронавирусом.



- Ученые все чаще получают сведения о повторном заражении людей, поэтому тем, кто пережил заболевание Covid-19, не рекомендуется пренебрегать мерами защиты. Об этом сообщил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

- 67 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7071 пациентов с Covid-19.