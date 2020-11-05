РИАМО - 5 ноя. Басманный суд Москвы заочно арестовал Константина Свитнева - основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «в» части 3 статьи 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

«В связи с объявлением Свитнева в международный розыск,следователь просит избрать в отношении последнего стражу на 2 месяца с момента задержания его на территории РФ, либо с момента экстрадиции Свитнева на территорию РФ», - сказал собеседник агентства.

Судебное заседание состоялось в четверг. Ходатайство следователя удовлетворено.

Ранее в одной из квартир Москвы обнаружили пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. Правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным следствия, это были дети от суррогатных матерей. Следователи также нашли документы о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.

СК объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области.