РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 ноя. Строительство четырех социальных объектов закончили в Красногорске в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«С начала 2020 года Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии проектной документации четырем социальным объектам в городском округе Красногорск», - говорится в сообщении.

В их числе встроенная детская поликлиника на 100 посещений в смену на улице Заводской, храмовый комплекс Никольского храма в микрорайоне Павшинская пойма, детский сад на 125 мест в микрорайоне Опалиха, храм Архангела Михаила со вспомогательными зданиями и сооружениями в деревне Путилково.

Всего в 2020 году Главгосстройнадзор выдал заключения о соответствии проектной документации 58 социальным объектам. В их число вошли медицинские учреждения, пристройки и школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, музеи и храмы.

«Строительство всех социальных объектов в Подмосковье мы держим на особом контроле. Наши инспекторы оказывают застройщикам всю возможную юридическую и консультативную помощь. Общая площадь построенных объектов социального значения с начала 2020 года составила 373 тысячи квадратных метров, что примерно сопоставимо площади Орехово-Зуева», - отметил начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Всего на данный момент в Подмосковье строится более 1,3 тысячи объектов.