РИАМО - 5 ноя. Полицейские задержали 19-летнего молодого человека на станции «Проспект Мира» столичной подземки по подозрению в угрозе причинения тяжкого вреда здоровью девушке, у злоумышленника был нож, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

К полицейским на станции «Проспект Мира» Кольцевой линии метро обратилась 25-летняя жительница Подмосковья. Она рассказала, что при выходе из вагона поезда за ней проследовал неизвестный мужчина. На платформе незнакомец достал предмет, похожий на нож, и, приставив к ее телу, стал высказывать угрозы жизни и здоровью.

«Незамедлительно среагировавшие сотрудники полиции задержали подозреваемого на месте происшествия и доставили его в отдел полиции. Им оказался безработный 19-летний уроженец ближнего зарубежья», - говорится в сообщении.

У задержанного был изъят предмет, схожий с ножом, который отправлен на экспертизу. Объяснить мотив своего поступка молодой человек не смог.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».