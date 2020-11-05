РИАМО - 5 ноя. Больше всего заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Ленинском городском округе, Королеве и Сергиево-Посадском округе, всего за сутки в области обнаружили 588 заболевших, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 89 646 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 663 человека. Выздоровели и выписались 66 711 человек», - говорится в сообщении.

Ни одного случая заражения не выявили в Кашире, Звездном городке, Котельниках, Можайске, Лотошине, Лыткарине, Молодежном, Рошале, Серебряных Прудах, Пущине, Шаховской, Черноголовке,

По одному случаю инфицирования зарегистрировали в Краснознаменске, Озерах, Красноармейске, Егорьевске, Власихе, Бронницах, Шатуре, Волоколамске,

По два случая инфицирования выявили в Чехове, Орехово-Зуевском округе и Зарайске, по три — в Одинцовском округе, Павловском Посаде, Электрогорске, Жуковском, по четыре — в Наро-Фоминском округе, Балашихе, Ступине, Электростали. Также по пять случаев Covid-19 выявили в Дубне, Серпухове, Дзержинском. Шесть человек обнарушили в Долгопрудном, Клину. Еще по семь случаев заражения за сутки обнаружили в Истре, Люберцах.

По восемь — во Фрязине, Мытищах, Солнечногорске. По девять — в Раменском округе, Лобне, Богородском округе. По десять — в Луховицах, Ивантеевке, Дмитрове.

В Воскресенске зарегистрировали 21 случай коронавируса, в Домодедове и Реутове — по 14, в Коломне — 20, в Королеве — 57, в Красногорске — 18, в Ленинском округе — 54, в Лосино-Петровском — 18, в Подольске — 27, в Протвине и Рузском округе — по 13, в Пушкинском округе— 16. Также в Сергиево-Посадском - 66, в Талдоме — 24, в Химках — 17, в Щелкове — 32.

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Текстовая трансляция

5 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем. Власти на всех уровнях делают все возможное для предотвращения распространения инфекции.

- До 97% пассажиров столичного метро носят маски. Температуру пассажиров контролируют с помощью тепловизоров.

- Депздрав Москвы опроверг информацию о доплате за госпитализацию в больницу Коммунарки. Все случаи, когда пациентам предлагают платную госпитализацию в эту клинику, являются обманом.

- Минздрав: Тест на коронавирус в 30–40% случаев дает ложноотрицательный результат. Проблема не в качестве теста, проблема во взятии материалов.

- Носитель коронавируса может быть опасен для окружающих не более 20 дней. Есть случаи, когда положительный результат анализа может выявляться довольно долго, срок доходит до двух месяцев. При этом человек может и не быть опасным для окружающих, и от него нельзя заразиться.

- За сутки в России зарегистрировали 19 404 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 588 больных. В Москве - 5 255.

- В Москве продлили дистанционное обучение школьников до 22 ноября. Столичные власти приняли данное решение из‑за обострения ситуации с коронавирусом.



- Ученые все чаще получают сведения о повторном заражении людей, поэтому тем, кто пережил заболевание Covid-19, не рекомендуется пренебрегать мерами защиты. Об этом сообщил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

- 67 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7071 пациентов с Covid-19.