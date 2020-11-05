РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 ноя. Готовность индивидуального теплового пункта в доме №8 на Подмосковном бульваре в подмосковном Красногорске проверили по просьбе местных жителей, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Рабочая комиссия проверила готовность к осенне-зимнему периоду индивидуального теплового пункта в доме №8 на Подмосковном бульваре в четверг, 5 ноября», - говорится в сообщении.

Ранее представители совета ТОС «Павшинская пойма» обратились в управление ЖКХ муниципалитета с просьбой проинспектировать многоквартирный дом. В ходе проверки были выявлены определенные недостатки, в результате чего проведен целый комплекс работ. В тепловом пункте провели гидравлические испытания, промывку всего гидромеханического оборудования, замену торцевых уплотнений и подшипников на всем насосном оборудовании и теплоизоляцию.

«ИТП в своей части полностью готов. Мы дали управляющей компании неделю устранить все те замечания, которые озвучили старшие по подъездам. Сейчас мы пришли, все посмотрели, и, главное, что жители довольны», - сказал заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Роман Комиссаров.

В течение двух недель УК должна провести еще некоторые виды работ, в частности отремонтировать тамбурные двери, чтобы они плотно прикрывались.