РИАМО - 5 ноя. В ходе рейдов в четверг на территории столичного транспортно-пересадочного узла «Планерная» выявили порядка 30 нарушителей масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Леонтьев.

«Сегодня сотрудникам ОАТИ совместно с сотрудниками полиции было проведено контрольное обследование ТПУ «Планерная» в Северо-Западном административном округе на предмет нарушения масочно-перчаточного режима», - сказал Леонтьев.

По его словам, в ходе проверки специалисты выявили 28 нарушителей, было составлено 28 протоколов по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы, которая предусматривает штрафы в размере 4 тысяч рублей.

В связи с распространением коронавируса столичные власти ввели обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах. За нарушение этого правила полагается штраф в размере 4 тысяч рублей. Поездку без средств защиты на общественном транспорте накажут штрафом в 5 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

5 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем. Власти на всех уровнях делают все возможное для предотвращения распространения инфекции.

- До 97% пассажиров столичного метро носят маски. Температуру пассажиров контролируют с помощью тепловизоров.

- Депздрав Москвы опроверг информацию о доплате за госпитализацию в больницу Коммунарки. Все случаи, когда пациентам предлагают платную госпитализацию в эту клинику, являются обманом.

- Минздрав: Тест на коронавирус в 30–40% случаев дает ложноотрицательный результат. Проблема не в качестве теста, проблема во взятии материалов.

- Носитель коронавируса может быть опасен для окружающих не более 20 дней. Есть случаи, когда положительный результат анализа может выявляться довольно долго, срок доходит до двух месяцев. При этом человек может и не быть опасным для окружающих, и от него нельзя заразиться.

- За сутки в России зарегистрировали 19 404 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 588 больных. В Москве - 5 255.

- В Москве продлили дистанционное обучение школьников до 22 ноября. Столичные власти приняли данное решение из‑за обострения ситуации с коронавирусом.



- Ученые все чаще получают сведения о повторном заражении людей, поэтому тем, кто пережил заболевание Covid-19, не рекомендуется пренебрегать мерами защиты. Об этом сообщил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

- 67 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7071 пациентов с Covid-19.