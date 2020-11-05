РИАМО - 5 ноя. До конца текущего года порядка 50 подмосковных рынков будут предоставлять скидку в размере 5% для пожилых покупателей, сегодня пенсионеры могут приобрести продукцию по сниженной цене в десяти таких торговых точках в регионе, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как работает скидочная система в комплексе «О! Подворье» в Одинцове. Гастрономическая галерея на Привокзальной площади работает с 2002 года. Здесь более 1 тысячи торговых мест, около 800 из которых отведено под продукты питания.

«На базе торгового комплекса в 2019 году был запущен маркетплейс «Фермер Подмосковья», который позволяет жителям удобно заказывать фермерские продукты на дом. Также можно скачать на мобильный телефон соответствующее приложение», - говорится в сообщении.

На онлайн-платформе свою продукцию реализуют более 60 местных производителей, товарных позиций насчитывается около 5 тысяч. Здесь действует постоянная скидка в размере 10% по социальной карте жителя Московской области. Перед выставлением на онлайн-витрину все товары проходят проверку специалистов.

«Когда весной ввели режим самоизоляции, сын заказывал фермерские продукты через приложение. И работники рынка заняты, и нам удобно, хотя вначале мы все растерялись и не знали, как себя вести. Услуги онлайн – это палочка-выручалочка в наше время», - отметила пенсионерка из Власихи Анна Ступак.