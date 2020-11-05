РИАМО - 5 ноя. На Садовом кольце в Москве на прежнем месте восстановили автобусную остановку, в которую въехал автомобиль, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Днем в четверг машина влетела в остановку общественного транспорта на Садовой-Триумфальной улице в районе дома №16, строение 1. Для организации работы оперативных служб остановку перенесли на 20 метров вперед.

«Остановка «Воротниковский переулок» для автобусов Б, т3, т10 восстановлена на прежнем месте в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель не смог справиться с управлением. В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали.

Машина въехала в остановку в Москве. ВИДЕО>>