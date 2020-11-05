РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. Жители подмосковных Люберец достойно выступили на интеллектуальном соревновании «РосКвиз», говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

Интеллектуальное соревнование «РосКвиз» провели накануне в Подмосковье сторонники «Единой России» совместно с музейным комплексом «Зоя». Оно было приурочено ко Дню народного единства и прошло в онлайн-формате. В этот раз «РосКвиз» представлял собой тест из 26 вопросов об истории России с несколькими вариантами ответов, из которых один или несколько являлись правильными.

«Напомню, что команда из Люберец стала победителем Московской области в прошлом году по «РосКвизу», который проходил в Коломне. На этот раз участники соревновались индивидуально, и все игроки из нашего округа проявили себя очень достойно», – сказал руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Александр Шлапак.

Удаленный формат не стал препятствием для любителей интеллектуальных состязаний. В игре приняли участие почти 240 человек из Подмосковья, из них от Люберец – порядка 10 участников.

«Я играю уже третий раз и хочу отметить, что каждый раз проверяю знания о своей стране и узнаю что-то новое. Именно этим мне и нравится «Росквиз», – сказал руководитель аппарата местного штаба МГЕР Георгий Николаев.

«РосКвиз» – это серия интеллектуальных игр, организация которых приурочена к значимым Всероссийским датам. Цель проведения игр – развитие новых досуговых форм работы, популяризация культурно-содержательного досуга.