РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 ноя. Мусор убрали с переполненной контейнерной площадки на улице Свердлова в Балашихе после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Балашихи пожаловалась на несвоевременный вывоз мусора, в том числе и из мусорных контейнеров на улице Свердлова, 54. Она отметила, что баки переполнены, и попросила принять соответствующие меры. ООО «Хартия» филиал «Подмосковный» рассмотрело обращение.

«По указанному адресу вывоз отходов осуществлен (фото прилагается). Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – сказал первый заместитель директора ООО «Хартия» филиала «Подмосковный» Дмитрий Иванов.

Он добавил, что вывоз твердых коммунальных отходов производится ежедневно с 07:00 до 23:00, вывоз раздельно накопленных отходов каждые два дня с 07:00 до 23:00, вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по заявке от управляющей организации.

Контактный телефон регионального оператора: 8(499)750-24-82, электронная почта: romo_disp@hartiya.com, сайт: http://mo.hartiya.com/.

«Дополнительно сообщаем, что за соблюдение чистоты на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории ответственен балансодержатель данной площадки», - подчеркнул Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.