РИАМО - 5 ноя. Посетители «Аптекарского огорода» имеют возможность своими глазами увидеть самых больших бабочек, жуков, тропических пауков, а также кузнечиков-монстров в рамках выставки «Богатство и эстетика мира насекомых», говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Все экспонаты — из частной коллекции Андрея Сочивко, художника, энтомолога, фотографа, сотрудника Музея землеведения МГУ, действительного члена МОИП, Русского энтомологического и Русского географического обществ, участника и организатора 45 экспедиций в разные страны трех континентов — Евразии, Африки, Южной Америки», – говорится в сообщении.

Коллекция владельца насчитывает более 30 тысяч экземпляров, большая часть которой посвящена отряду чешуекрылых. Основу выставки составляют другие отряды, представленные в коллекции Сочивко, а именно прямокрылые, жесткокрылые, двукрылые, сетчатокрылые и привиденьевые, они должны привлечь внимание посетителей к неистощимому богатству живой природы.

«Композиция витрин совмещает в себе эстетические и систематические принципы, что привлекает как широкую аудиторию, так и энтомологов-специалистов», - добавляется в сообщении.

Информация об экспонатах представлена в виде информативных этикеток. На каждой из них написана страна происхождения вида, а также его название.

До 15 ноября в «Аптекарском огороде» проходит осенний фестиваль с крупнейшей выставкой хризантем и самой большой тыквой во всей России, чей вес составляет 401 килограмм.

Сад открыт ежедневно с 10:00 до 20:00, кассы работают до 19:30.⠀Билеты можно приобрести не только в кассах, но и онлайн.