РИАМО — 5 ноя. Психолог Михаил Лабковский посоветовал одиноким женщинам при поиске мужа всегда ориентироваться на себя и не идти на компромиссы, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Не делать следующих вещей: никогда не идти на компромисс в отношениях. Чтобы выйти замуж, надо на каждом этапе сказать: «Я хочу другого», — сказал Лабковский в интервью для YouTube-канала «А поговорить?».

Психолог добавил, что здоровый человек в первую очередь выбирает себя, а не отношения.

Также Лабковский посоветовал женщинам не соглашаться на «скотские» отношения и не закрывать глаза на неприемлемые поступки мужчины.

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