РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. Во время встречи, которую проведет 6 ноября в режиме онлайн первый заместитель главы администрации городского округа Люберцы Ирина Назарьева, горожане смогут задать вопросы по организации горячего питания в школах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В пятницу, 6 ноября, проведу встречу с родителями в режиме онлайн по вопросам организации горячего питания в школах городского округа Люберцы и соблюдения эпидемиологического режима. Свои вопросы вы можете направить заранее на адрес электронной почты: lubkomitet@mail.ru или по телефону: 8(495)559-97-32», - сказала Назарьева.

Ссылку на Zoom-конференцию можно найти на официальном сайте www.люберцы.рф, кликнув на тематический баннер. Начало встречи в 18:30.