РИАМО - 5 ноя. Число многодетных семей Подмосковья, обеспеченных с начала 2020 года земельными участками, увеличилось до 971, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«За последний месяц администрации округов Подмосковья передали земельные участки еще 125 семьям с тремя и более детьми. В этом году оформление и передача земли многодетным семьям осложнена пандемией. Однако, несмотря на препятствия, администрациям удалось обеспечить землей более 970 семей. Работа в этом направлении продолжается», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В течение октября больше всего участков передали своим многодетным семьям городские округа Солнечногорск, Богородский, Шатура, Истра, Чехов и Клин. Так, в Солнечногорске землю получили 20 семей, в Богородском — 11, в Шатуре — девять, в Чехове и Истре — по восемь семей, а в Клину — семь семей

С начала реализации закона в 2011 году в Подмосковье обеспечено землей свыше 27,7 тысячи семей с тремя и более детьми.

По числу выданных многодетным семьям с 2011 года земельных участков лидирует администрация городского округа Щелково: с 2011 года землю передали более 1,6 тысячи семьям. Далее идут администрации Орехово-Зуевского и Богородского округа, где землю получили более 1,1 тысячи семей. В тройку лидеров также вошел Сергиево-Посадский округ, где участки получили более 1 тысячи семей.