РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 ноя. На семи участках улиц Домодедова появилось новое наружное освещение, это сделано для безопасности жителей, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

«По просьбам и для безопасности жителей за счет муниципального бюджета новое наружное освещение появилось на семи участках улиц микрорайонов Северный, Центральный, Южный, Востряково, в деревне Кутузово и на Каширском шоссе», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Большинство светильников светодиодные. Это позволяет экономить расход электроэнергии.