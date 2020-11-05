РИАМО - 5 ноя. В городском округе Зарайск отремонтировали 23 километра региональных дорог, работы проводились на восьми участках, включая два, за которые проголосовали на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Зарайске по нацпроекту отремонтировали восемь региональных дорог длиной более 23 километров. По результатам голосования жителей на портале «Добродел» в программу ремонта были включены участки двух дорог: Карино — Макеево — Печерники — Рожново и Зарайск — Клин — Бельдин — М-5 «Урал» — Гололобово — Беспятово», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

На территории городского округа были отремонтированы улица Каменева от улицы Советской до улицы Пионерской и улица Октябрьская от улицы Советской до улицы Пионерской. Работники обновили покрытие на участках дорог Зарайск — Клин — Бельдин — М-5 «Урал» — Гололобово — Беспятово от остановки «Поворот на Гололобово» до улицы Каменева в Зарайске, а также на участке Зарайск — Клин — Бельдин — М-5 «Урал» — Гололобово — Беспятово (подъезд к столовой) от поворота к дому 1 в деревне Гололобово до дома 16.

Также покрытие было заменено на участках дорог Карино — Макеево — Печерники — Рожново (от остановки «Станция Макеево» до деревни Рожново), Новоселки — Пенкино — Титово — Протекино (от 8 километра до села Протекино), Луховицы — Зарайск — Мендюкино (от улицы Московской в Зарайске до поселка Новый) и на дороге Пыжово — Авдеево — Большие Белыничи — Малые Белыничи (от поворота на деревню Малые Белыничи до остановки «Малые Белыничи»).

В рамках ремонта были выполнены работы по замене дорожного покрытия, нанесению горизонтальной дорожной разметки, а также укреплению обочин. Ремонт участка на региональной дороге Луховицы — Зарайск — Мендюкино производился с помощью износоустойчивой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, а участок Пыжово — Авдеево — Большие Белыничи — Малые Белыничи отремонтировали с использованием ресайклинга.

На текущий момент в городском округе продолжается ремонт территории Зарайской центральной больницы, общая площадь которого составит свыше 6 тысяч квадратных метров.