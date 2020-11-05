РИАМО - 5 ноя. Следователи инициировали проведение доследственной проверки по факту въезда автомобиля в остановку общественного транспорта на улице Садовой-Триумфальной в Москве, сообщила РИАМО в четверг старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Авария произошла днем в четверг. Иномарка врезалась в остановку. В результате ДТП пострадали женщина и девочка.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - отметила Иванова.

Она уточнила, что пострадавший ребенок был доставлен в больницу. Там девочке оказывают необходимую медпомощь.

Она добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры, ведомство поставило на контроль результаты процессуальной проверки по факту данной аварии.

Машина въехала в остановку в Москве. ВИДЕО>>