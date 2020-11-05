РИАМО - 5 ноя. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу нового корпуса функциональной диагностики поликлиники №1 в Одинцове, сторис из поездки опубликовали в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Строительство консультативно-диагностического центра стартовало в 2018 году. Модернизированный комплекс позволил увеличить мощность медучреждения в два раза — до 1,5 тысяч посещений в смену.

«Это ультрасовременная поликлиника, здесь много аппаратов профессионального уровня. <…> Ключевое — это врачи. Сколько угодно можно потратить денег на оборудование, но если не будет качественных специалистов, то ему грош цена», — сказал Воробьев.

В отделении оборудован кабинет велоэргометрии, в поликлинике также работают высококлассные травматологи, операционные с аппаратами КТ и УЗИ.