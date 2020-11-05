РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. Учащиеся из городского округа Люберцы стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» и получили денежные премии, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

3 ноября в МЦД «Артек» в Крыму состоялся суперфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена». В нем приняли участие более 1 миллиона школьников 8-11 классов. В финал вышли 1,2 тысячи школьников со всей страны. Городской округ Люберцы представляли финалистки и победительницы конкурса гимназии №18 Елена Воронцова и Анна Аникьева, Анна Филимонова и Алина Дунаева из лицея №42.

«Елена Воронцова и Алина Дунаева получили приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут потратить на оплату обучения и пять баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Анна Аникьева премирована суммой 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение гаджетов для образования», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что гимназия №18 вошла в топ-20 лучших школ России по результатам конкурса. Школы-победители получили по 2 миллиона рублей на обновление материально-технической базы.

Конкурс «Большая перемена» - проект президентской платформы «Россия - страна возможностей». Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции побеседовал с участниками финала Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», который проходил в «Артеке».

«Уверен, что каждый из вас обрел новый опыт, знания и навыки, потому что «Большая перемена» стала не просто конкурсом, а настоящим пространством для вашего развития. Считаю, что конкурс должен стать ежегодным. И те ребята, кто не войдет в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе «Большая перемена» в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу», - подчеркнул Путин.