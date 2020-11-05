РИАМО - 5 ноя. За 9 месяцев 2020 года в Подмосковье смертность на железной дороге снизилась на 23% по сравнению с тем же периодом в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала года на железной дороге пострадали 212 человек. 18 происшествий связано с несовершеннолетними, а 82 - с теми, кто находился в состоянии алкогольного опьянения. Сокращение числа несчастных случаев было отмечено на Киевском, Павелецком и Белорусском направлениях МЖД, а увеличение - на Рижском, Курском направлениях МЖД и на Ленинградском направлении ОЖД. На Рязанском направлении погибло 46 человек, на Ярославском – 28, а на Курском – 24. Все они являются наиболее аварийными направлениями железнодорожной инфраструктуры.

«Минтрансом области проведен анализ смертельных случаев за 2020 год. Наиболее часто на железной дороге гибнут мужчины – 175 человек, что составляет более 80% от всех погибших. При этом 37% погибших – пассажиры в возрасте от 35 до 54 лет», – говорится в сообщении.

Основной причиной смертности является несанкционированный переход через железнодорожные пути. В текущем году было ликвидировано 220 народных троп, также были произведены установки 48 информационных плакатов, а в школах прочитаны 34 профилактические лекции. В местах травмирования проведено порядка 40 рейдов, продолжается разъяснительная и информационная работа с гражданами и в СМИ. Перекрытие народных троп помогает избежать повторных трагедий в этих местах.

Благодаря рейдам по железнодорожной инфраструктуре смертельные случаи снижаются на 95%.