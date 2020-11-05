РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. Автомобилистам подмосковного Подольска напомнили о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения на железнодорожных переездах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Несмотря на принимаемые меры профилактического характера, положение дел с безопасностью движения на железнодорожных переездах остается нестабильным. По данным отдела по транспортному обслуживанию населения комитета по дорожному хозяйству и транспорту администрации округа, по состоянию на 1 октября 2020 года уже допущено 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 4 человека, в том числе 2 погибли.

«Администрация городского округа Подольск обращается к участникам дорожного движения и напоминает, что железнодорожные переезды являются объектами повышенной опасности, требующими строгого выполнения правил дорожного движения. Грубые нарушения ПДД на пересечении автомобильных и железных дорог как нигде часто приводят к трагическим последствиям. Главное условие вашей безопасности – неукоснительное соблюдение правил проезда железнодорожных переездов», – говорится в сообщении.

7 сентября при следовании пригородного поезда Савелово – Москва-Бутырская на участке Дубна – Вербилки произошло столкновение с легковым автомобилем Renault Duster. 18 сентября на станции Лобня тепловоз столкнулся с легковым автомобилем Ford Focus. Похожий случай произошел и в Подольске. Так, 19 октября в 18:25 на нерегулируемом переезде станция Силикатная произошло столкновение тепловоза ЧМЭ-3 с автомобилем Lifan.