РИАМО - 5 ноя. В Москве продолжается строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ), ее открытие позволит значительно улучшить транспортную ситуацию на востоке, юго-востоке и юге мегаполиса, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по строительству участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Рязанского проспекта до ТТК.

«Мы находимся на строящемся участке Юго-Восточной хорды – четвертой хордовой магистрали в средней части города. ЮВХ будет крупнейшим проектом в сфере дорожного строительства Москвы на ближайшие 4 года», – отметил Собянин.

На сегодня общая строительная готовность Юго-Восточной хорды составляет 34%.

Новая магистраль пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе, соединив крупные автомобильные магистрали города – Северо-Восточную хорду, Рязанский проспект, ТТК, Волгоградский проспект, Шоссейную улицу, Каширское шоссе, Каспийскую улицу, Южную рокаду, улицы Подольских Курсантов и Липецкую, МКАД.

Таким образом, ЮВХ будет обеспечивать в столице диагональную связь между востоком, юго-востоком, югом и юго-западом столицы. Ее введение позволит снизить транспортную нагрузку на центр, ТТК, МКАД и вылетные магистрали.

Хорда протянется на 28 километров. С учетом съездов и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети в рамках проекта в Москве построят свыше 100 километров дорог, 59 искусственных сооружений протяженностью 24 километра и 13 пешеходных переходов.

Все строительство разделили на 10 участков. Семь участков находятся в строительстве: от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта; от Рязанского проспекта до ТТК; от Грайвороновской улицы до Шоссейной улицы; от Шоссейной улицы до улицы Полбина; от улицы Полбина до Курьяновского бульвара; от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы, включая транспортную развязку на пересечении с Каширским шоссе; от Павелецкого направления МЖД до МКАД – с транспортной развязкой на пересечении с МКАД.

Еще три участка в стадии проектирования. Речь идет об участках от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД, вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД, от МКАД до автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе».