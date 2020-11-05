РИАМО – 5 ноя. Диетолог Римма Мойсенко рассказала, что вернуть обоняние коронавирусным больным поможет употребление витамина А в комплексе с жирами, сообщает Nation News.

Одним из главных симптомов коронавирусной инфекции считается потеря обоняния. До 85% Covid-больных во время болезни не чувствуют запахов.

«Вернуть способность чувствовать запахи помогает витамин А, но употреблять его стоит вместе с жирами. <…> Его можно найти в мясе, птице, рыбы или икре, а также в фруктах и овощах оранжевого цвета: морковке, тыкве и хурме; в растительных маслах: оливковом и масле чиа, орехах», — сказала Мойсенко.

Диетолог посоветовала есть морковь в виде салата со сметаной. По ее словам, если следовать этой рекомендации, то вернуть обоняние можно быстрее.

Ранее врачи назвали закладывание ушей еще одним симптомом заражения коронавирусом.​

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5 НОЯБРЯ

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- Депздрав Москвы опроверг информацию о доплате за госпитализацию в больницу Коммунарки. Все случаи, когда пациентам предлагают платную госпитализацию в эту клинику, являются обманом.

- Минздрав: Тест на коронавирус в 30–40% случаев дает ложноотрицательный результат. Проблема не в качестве теста, проблема во взятии материалов.

- Носитель коронавируса может быть опасен для окружающих не более 20 дней. Есть случаи, когда положительный результат анализа может выявляться довольно долго, срок доходит до двух месяцев. При этом человек может и не быть опасным для окружающих, и от него нельзя заразиться.

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