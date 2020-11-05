РИАМО - 5 ноя. Музей Чайковского в городском округе Клин организует концерт ко Дню памяти композитора, он пройдет в онлайн-формате 6 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.
«В 14:00 на сцене концертного зала музея-заповедника П.И. Чайковского состоится концерт, посвященный Дню памяти композитора», - говорится в сообщении.
Мероприятие организовано совместно с ассоциацией лауреатов международного конкурса имени П.И. Чайковского.
Произведения исполнят лауреаты международных конкурсов, студентов Московской государственной консерватории и музыкального училища имени Гнесиных.
Посмотреть концерт можно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=o1Ee-ZR6sNM&feature=youtu.be.
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