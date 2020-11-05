РИАМО (МЫТИЩИ) – 5 ноя. Учащиеся школы №3 и лицея №2 городского округа Мытищи вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена», сообщила начальник управления образования горокруга Наталья Гречаная.

С 31 октября по 5 ноября в МДЦ «Артек» состоялся финал Всероссийского конкурса «Большая перемена».

«Победителями конкурса стали 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Мы поздравляем Полякова Егора (МБОУ СОШ №3) и Корунову Полину (МБОУ «Лицей №2») с победой. Пусть она станет для наших ребят началом яркого, полного побед и достижений пути, пути собственного развития и самореализации. Мы гордимся вами!» – написала Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что 1,2 тысячи школьников со всей страны в формате форсайт-сессий работали над созданием «Города будущего» по 6 трекам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей»