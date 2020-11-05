РИАМО - 5 ноя. Работы по строительству транспортной развязки на выезде из Трехгорки Одинцовского округа вышли на финишную прямую, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Долгожданная развязка на выезде из одинцовской Трехгорки почти готова — сегодня проверил ее строительство. Новая Трехгорка до сих пор испытывает проблемы с выездом из микрорайона, но скоро ситуация там изменится», — написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Участок дороги строят по поручению губернатора, данному во время обращения к жителям зимой 2018 года. Длина участка составляет порядка 4 километров.

После ввода участка в эксплуатацию значительно улучшится транспортная доступность для жителей Ромашкова, Немчиновки и поселка Трехгорка.

Губернатор также отметил, что хорошими темпами идет работа на Репинской развязке в Химках, а также на Путилковском шоссе в Красногорске.