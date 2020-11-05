РИАМО - 5 ноя. Водитель автомобиля, который наехал на остановку общественного транспорта на Садово-Триумфальной улице в Москве, не справился с управлением, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

ДТП произошло днем в четверг на Садово-Триумфальной улице в районе дома 16, строение 1. Водитель автомобиля Nissan совершил наезд на остановку общественного транспорта.

«Предварительной причиной происшествия стало то, что водитель не смог справиться с управлением транспортным средством», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали три человека, они госпитализированы. На месте аварии работает полиция, выясняются все обстоятельства произошедшего.

На Садовом кольце движение транспорта ограничено по одной полосе, водителям рекомендовали объезжать участок с ДТП.