В ближайшие выходные в столице фанаты альтернативной музыки смогут посетить концерты панк-группы «Тараканы!» и коллектива «СБПЧ», а любители электроники – оторваться на drum'n'bass-вечеринке. Театралов ждет мюзикл по роману Александра Дюма и спектакль «Квартета И». Киноманы могут насладиться отечественными и зарубежными премьерами и посетить благотворительный фестиваль добрых фильмов. Чем еще заняться в Москве в предстоящий уикенд и что посмотреть онлайн, читайте в гиде РИАМО.

ПЯТНИЦА, 6 ноября

Кинофестиваль «Лучезарный ангел»

сайт кинофестиваля

Где: г. Москва, Площадь Победы, д. 3, кинотеатр «Поклонка»

Когда: с 1 по 7 ноября

Стоимость: бесплатно

XVII Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел» стартовал 1 ноября в кинотеатре «Поклонка». В конкурсной программе недели доброго кино участвуют 153 фильма из разных стран. В пятницу, 6 ноября, можно посмотреть две игровых картины – «Счастливый Лазарь» режиссера Аличе Рорвахера и «Приключения экспоната» Алены Олейник, подборку анимационных и короткометражных фильмов. Также в афише ретроспектива фильмов о войне, встреча с создателями документальной картины «Воин духа» и мастер-класс для детей и подростков. Ознакомиться с подробным расписанием и забронировать билеты можно на сайте фестиваля. Кроме того, там доступны онлайн-трансляции отдельных мероприятий.

Что послушать о путешествиях: 10 лучших подкастов>>

Большой Детский фестиваль

сайт grandkidsfest.ru

Где: онлайн на сайте фестиваля GRANDKIDSFEST.RU

Когда: с 17 октября по 30 ноября

Стоимость: бесплатно

С 17 октября по 30 ноября проходит Международный Большой Детский фестиваль. В программе – драматические, кукольные и музыкальные спектакли из России и зарубежья, кино- и анимационные фильмы, а также дискуссии и питчинги. Сейчас доступны записи спектаклей «Собачка, которой не было» и «Чиполлино», «Чук и Гек» и «Тимур и его команда», мюзиклов «Бармалей» и Алые паруса», кукольных шоу «Мама и я» и «Озеро». Ознакомиться с полной афишей и посмотреть онлайн-трансляции можно на сайте фестиваля.

Мюзикл «Монте-Кристо»

Где: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 6, Московский театр оперетты

Когда: 6 ноября в 19:00

Стоимость: от 1 300 рублей

Легендарный мюзикл по роману Александра Дюма вновь на сцене Московского театра оперетты. Он выиграл Гран-при международного фестиваля мюзиклов DIMF Awards и покорил сердца зрителей по всему миру. «Монте-Кристо» – это сочетание впечатляющих декораций-трансформеров, стилизованных исторических костюмов, мастерства танцоров балета и увлекательного классического сюжета. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс.Афиша».

Как стать умнее за полчаса: лучшие подкасты для расширения кругозора>>

Вечеринка Burning Series

Где: г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1, «16 тонн»

Когда: 6 ноября в 23:30

Стоимость: от 500 рублей

Любителей электронной музыки ждет легендарная вечеринка Burning Series – мероприятия серии проводятся ежемесячно с 2003 года при звукозаписывающем лейбле Occulti Music. 6 ноября в клубе «16 Тонн» прозвучит весь спектр drum'n'bass. В сет-листе – Enei, Impish, Cnof, Untrue и Western Sea. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс.Афиша».

СУББОТА, 7 ноября

Спектакль «Битломания»

Где: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 33, Театр музыки и драмы Стаса Намина

Когда: 7 ноября в 19:00

Стоимость: от 1 320 рублей

Фанаты ливерпульской четверки могут посмотреть театрализованное представление в жанре музыкальной пародии. Творческая биография группы The Beatles представлена в виде музыкальных граффити из мировых хитов группы, которые артисты театра исполняют на языке оригинала. Зрители увидят веселые и грустные школьные истории, объединенные темой молодости, любви и, конечно, музыки. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс.Афиша».

Где встречать Новый год – 2021: 10 необычных мест в России>>

Концерт группы «Тараканы!»

Где: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, Главклуб Green Concert

Когда: 7 ноября в 20:00

Стоимость: от 1 300 рублей

Одна из самых популярных отечественных панк-групп представит новую концертную программу «Верни мне мой 97-й!». На сцене «Главклуба» вновь воцарится атмосфера 90-х, а гости смогут почувствовать энергетику ранних концертов коллектива. В сет-листе – хиты с культовых альбомов и главные боевики с альбома «Страх и ненависть». Приобрести билеты можно на сайте «Главклуба».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ноября

Спектакль «Квартета И»

Где: г. Москва, ул. Лесная, д. 18, ДК им Зуева

Когда: 8 ноября в 19:00

Стоимость: от 2 000 рублей

«Квартета И» совместно с группой «Несчастный случай» представляют театрально-музыкальный проект «Письма и песни мужчин среднего возраста». Необычное сочетание монологов в форме «письма к максимально удаленному собеседнику» и забавных рок-композиций не оставит равнодушным зрителя. Послания давно выпавшим волосам, девушке, которая приходит только во сне, или Деду Морозу – все это лишь часть шоу легендарного комического театра. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс.Афиша».

Как попасть в «Макдоналдс» по системе чекинов>>

Stand-Up Import

Где: г. Москва, Спартаковский переулок, д. 2, стр. 1, бар «Пивзавод77»

Когда: 8 ноября в 17:00

Стоимость: депозит – 1 000 рублей

Участник объединения комиков Stand-Up Club#1 Сергей Орлов выступит с актуальным юмором в баре «Пивзавод77» в рамках проекта Stand-Up Import. Гости не платят за вход, а только вносят депозит на месте, который можно потратить на еду и напитки. Также в программе выступление участника шоу «Открытый микрофон» на ТНТ Алексея Шамутило и резидента «Stand-Up на ТНТ» Александра Киселева. Зарегистрироваться на шоу можно на сайте проекта.

Концерт группы «СБПЧ»

Где: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, Главклуб Green Concert

Когда: 8 ноября в 20:00

Стоимость: от 1 200 рублей

Петербургский проект Кирилла Иванова, славящийся чарующей музыкой и оригинальными текстами, выступит на цене «Главклуба» в воскресенье, 8 ноября. Группа «Самое большое простое число» представит десятый альбом «Все равно». Пластинка была записана в Кейптауне и будто буквально пронизана духом Африки. Приобрести билеты можно на сайте «Главклуба».

Пир во время чумы: как москвичи развлекаются по QR‑кодам в ночных клубах>>

Киноновинки

Где: кинотеатры Москвы

Когда: с 6 ноября

Стоимость: уточнять в кассах

Военная драма «Подольские курсанты»

Фильм Вадима Шмелева о подвиге подольских курсантов артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года под Москвой. Вчерашние мальчишки, погибая, помогают сдерживать многократно превышающие силы немцев и на двенадцать дней становятся преградой на пути врага к Москве.

Режиссер: Вадим Шмелев

В ролях: Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Роман Мадянов, Алексей Бардуков

Биографическая драма «Опасный элемент»

История всемирно известных ученых Пьера и Марии Кюри, одержимых страстью к исследованиям. Их открытия изменили мир навсегда. Но что стоит за научными подвигами и какую цену за них пришлось заплатить?

Режиссер: Маржан Сатрапи

В ролях: Розамунд Пайк, Сэм Райли, Анайрин Барнард

Обед в «тюрьме» и ужин в «больнице»: как устроено квест‑кафе в Москве>>

Хоррор «Кольская сверхглубокая»

Кольская сверхглубокая скважина – самый масштабный секретный объект страны, закрытый после загадочного происшествия в 1984 году. Тогда на глубине более 12 километров были записаны необъяснимые звуки, напоминающие крики и стоны множества людей. Небольшая исследовательская группа отправляется под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире.

Режиссер: Андрей Сюхин

В ролях: Милена Радулович, Никита Дювбанов, Кирилл Ковбас

Комедия «Друзья на свою голову»

Французская комедия с Венсанем Касселем в главной роли расскажет историю двух пар закадычных друзей. Леа и Марк, Карин и Фрэнсис знакомы много лет, но когда тихоня Лея публикует роман, который становится бестселлером, отношения между семьями дают сбой.

Режиссер: Даниэль Коэн

В ролях: Венсан Кассель, Беренис Бежо, Флоренс Форести