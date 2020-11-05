РИАМО - 5 ноя. Устойчивый снежный покров в Москве устанавливается в конце ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«А должен ли он быть? В Москве, например, ноябрь - такой холодный месяц, должен лежать снег сейчас. Вот если соединить дату установления устойчивого снежного покрова, который тает только в апреле, то оказывается эта дата приходит только на последние числа ноября — 27-30 ноября. В среднем снег залегает на всю зиму в это время», - сказал Вильфанд в ходе пресс-конференции.

По его словам, не нужно торопить зиму, еще есть три недели до нужных климатических условий.

Вильфанд отметил, что бывают года, когда снег устанавливается в первых числах ноября, а иногда осенью снег вообще не выпадает.