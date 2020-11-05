РИАМО - 5 ноя. В Москве на следующей неделе прогнозируют легкие заморозки, отрицательные температуры воздуха возможны в середине недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во вторник, среду и четверг ночные температуры будут отрицательными, а днем температура воздуха поднимется от 0 до 5 градусов тепла», - сказала Вильфанд.

Он отметил что в понедельник температура воздуха днем будет колебаться от 4 до 5 градусов тепла.

Ранее синоптики прогнозировали установление постоянного снежного покрова в Московском регионе к концу ноября.

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