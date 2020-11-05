РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. Портал «Живу спортом» приглашает жителей Люберец принять участие в новом цикле тренировок в прямом эфире, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Ежедневно с понедельника по субботу будут проходить занятия по следующим направлениям: «Активное долголетие» в 11:00, ОФП для детей в 14:00», - говорится в сообщении.

Чтобы подключиться к занятиям, необходимо: выбрать тренировку на портале живуспортом.рф, зарегистрироваться на нее, получить на электронную почту письмо с доступом, вовремя подключиться к Zoom.