РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. За три месяца 142 жителя Люберец выполнили нормативы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» на золотой знак отличия, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 1 июля по 30 сентября свыше 900 жителей городского округа Люберцы смогли поучаствовать в выполнении нормативов спортивного комплекса. Лучше всех справились с заданием 142 человека. Они получили золотые знаки отличия!» - сказал Ружицкий.

Глава Люберец также отметил, что в округе ежегодно растет количество жителей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом.

Комплекс ГТО включает в себя упражнения, рассчитанные на 11 возрастных групп.