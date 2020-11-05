РИАМО - 5 ноя. Промышленную зону, расположенную в столичном районе Хорошево-Мневники на улице Щеногина, владение 2, реорганизуют в современный жилой квартал с необходимой социальной инфраструктурой, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Для удобства жителей появится станция метро «Пресня», детский сад на 350 мест, школа на 775 мест, школьный стадион и многофункциональный комплекс со встроенной амбулаторией и ФОКом.

«Концепция проекта предусматривает создание всей необходимой инфраструктуры в шаговой доступности. На территории, расположенной около метро, планируется создание общественно-деловой зоны площадью 347,50 тысячи квадратных метров», — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В районе сохранят и благоустроят природные зоны, а также проведут масштабное озеленение.

Кроме того, будет построен участок дороги от 1-го до 3-го Силикатного проезда, улица местного значения и четыре остановки наземного городского пассажирского транспорта.

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