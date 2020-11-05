РИАМО - 5 ноя. Мобильное приложение системы-112 Подмосковья помогает пользователям смартфонов оперативно обращаться за помощью при доступе в интернет, кроме того, в приложении есть специальная кнопка «Я здесь, мне нужна помощь», после нажатия которой координаты человека автоматически отправляются операторам, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 Московской области.

После обращения за помощью пользователь может взглянуть на маршрут скорой помощи, которая отправилась на вызов. В случае, если пользователь становится свидетелем происшествия, он может помочь тому, кто попал в беду. Также приложение выступает в роли помощника, который находит ближайшие пожарные части, медучреждения, участки полиции и иные административные учреждения, к которым можно проложить маршрут. Оно же дает пользователю доступ к местоположению близких и родных.

«Функция «Связанные контакты» пользуется популярностью у родителей подростков, людей, у которых есть пожилые или с проблемами здоровья родственники. Можно в любой момент посмотреть, где находится человек. Более того, можно указать необходимые зоны местоположения, где часто бывают ваши дети, например, школа, спортивная секция, музыкальная школа. Когда ребенок входит на территорию учреждения или выходит из него, приложение проинформирует вас об этом», - говорится в сообщении.

В приложении также есть кнопка «Я здесь, мне нужна помощь». После нажатия координаты человека, который оказался в беде, автоматически отправляются операторам. А кнопка «112» помогает обратиться за помощью посредством СМС-сообщения или телефона, также есть возможность сообщить о происшествии, отправив операторам короткое описание того, что произошло, или фото.

«112МО» - это настоящий помощник для всех пользователей смартфонов, главное - иметь доступ в интернет, остальное сделает удобная система», – добавляется в сообщении.