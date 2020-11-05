РИАМО - 5 ноя. В Московской области за минувшие сутки вылечили от коронавируса 420 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 66 711 человек, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

С начала пандемии в регионе выявили 89 646 случаев коронавирусной инфекции, скончались 1663 пациента.

Жители Московской области старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать самоизоляцию по 15 ноября. При этом социальные карты для проезда им не блокируют. Кроме того, можно гулять и выходить в магазин.

В общественных местах и пассажирском транспорте региона следует соблюдать масочный режим.

В Подмосковье работает горячая линия 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт (covid.mz.mosreg.ru).

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Текстовая трансляция

5 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем. Власти на всех уровнях делают все возможное для предотвращения распространения инфекции.

- До 97% пассажиров столичного метро носят маски. Температуру пассажиров контролируют с помощью тепловизоров.

- Депздрав Москвы опроверг информацию о доплате за госпитализацию в больницу Коммунарки. Все случаи, когда пациентам предлагают платную госпитализацию в эту клинику, являются обманом.

- Минздрав: Тест на коронавирус в 30–40% случаев дает ложноотрицательный результат. Проблема не в качестве теста, проблема во взятии материалов.

- Носитель коронавируса может быть опасен для окружающих не более 20 дней. Есть случаи, когда положительный результат анализа может выявляться довольно долго, срок доходит до двух месяцев. При этом человек может и не быть опасным для окружающих, и от него нельзя заразиться.

- За сутки в России зарегистрировали 19 404 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 588 больных. В Москве - 5 255.

- В Москве продлили дистанционное обучение школьников до 22 ноября. Столичные власти приняли данное решение из‑за обострения ситуации с коронавирусом.



- Ученые все чаще получают сведения о повторном заражении людей, поэтому тем, кто пережил заболевание Covid-19, не рекомендуется пренебрегать мерами защиты. Об этом сообщил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

- 67 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7071 пациентов с Covid-19.