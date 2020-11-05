РИАМО – 5 ноя. Врач-диетолог Римма Мойсенко высказала мнение, что витамины, содержащиеся в жирной рыбе, помогут в профилактике коронавирусной инфекции, сообщает Nation News.

Эксперт подчеркнула, что в морской рыбе содержится витамин D – незаменимый в условиях пандемии. Также в ней содержатся жирорастворимые витамины – А, Е, D и K2, которые поддерживают иммунитет.

«В условиях пандемии особенно важно укреплять иммунитет. В печени, икре и мясе морской рыбы содержатся те компоненты, которые помогут усилить защитные функции организма», — подчеркнула Мойсенко.

Также диетолог напомнила, что морская рыба – тяжелый продукт и злоупотреблять им нежелательно.​

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