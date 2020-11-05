РИАМО - 5 ноя. За минувшие сутки в Московской области зафиксировали 588 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за время пандемии в регионе выявили 89 646 случаев заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Также за сутки в регионе скончались десять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего с начала пандемии умерли 1663 человека.

В Московской области работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-550-50-30. Также всю информацию о Covid-19 можно найти на тематическом сайте https://covid.mz.mosreg.ru.

В общественных местах и транспорте Подмосковья нужно обязательно соблюдать масочный режим. Пожилым жителям и людям, страдающим хроническими заболеваниями, следует соблюдать самоизоляцию, но можно выходить на прогулки и в магазин.

Кроме того, в Московской области в плановом режиме открываются новые койко-места для пациентов с Covid-19.

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Текстовая трансляция

5 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем. Власти на всех уровнях делают все возможное для предотвращения распространения инфекции.

- До 97% пассажиров столичного метро носят маски. Температуру пассажиров контролируют с помощью тепловизоров.

- Депздрав Москвы опроверг информацию о доплате за госпитализацию в больницу Коммунарки. Все случаи, когда пациентам предлагают платную госпитализацию в эту клинику, являются обманом.

- Минздрав: Тест на коронавирус в 30–40% случаев дает ложноотрицательный результат. Проблема не в качестве теста, проблема во взятии материалов.

- Носитель коронавируса может быть опасен для окружающих не более 20 дней. Есть случаи, когда положительный результат анализа может выявляться довольно долго, срок доходит до двух месяцев. При этом человек может и не быть опасным для окружающих, и от него нельзя заразиться.

- За сутки в России зарегистрировали 19 404 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 588 больных. В Москве - 5 255.

- В Москве продлили дистанционное обучение школьников до 22 ноября. Столичные власти приняли данное решение из‑за обострения ситуации с коронавирусом.



- Ученые все чаще получают сведения о повторном заражении людей, поэтому тем, кто пережил заболевание Covid-19, не рекомендуется пренебрегать мерами защиты. Об этом сообщил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

- 67 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7071 пациентов с Covid-19.