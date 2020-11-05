В результате инцидента пострадали три человека.
За водителем автомобиля Nissan, который въехал в остановку, числится четыре оплаченных штрафа. Один был за превышение скорости 20-40 километров в час, еще три – за пересечение сплошной линии.
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|Осадки / облачность
|Давление
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|Ветер
|СЗ 9 м/с
В результате инцидента пострадали три человека.
За водителем автомобиля Nissan, который въехал в остановку, числится четыре оплаченных штрафа. Один был за превышение скорости 20-40 километров в час, еще три – за пересечение сплошной линии.
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