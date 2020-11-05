РИАМО - 5 ноя. Сотрудники полиции задержали в столичном метро молодых людей, которые распространяли фальшивые денежные купюры, они расплачивались ими за товары, еще трех человек задержали в Подмосковье, сообщается на сайте УВД на Московском метрополитене.

«В июле текущего года в отдел полиции столичного метрополитена поступило заявление от 27-летней жительницы столицы. Женщина рассказала, что на одной из торговых интернет-площадок разместила объявление о продаже сотового телефона», - говорится в сообщении.

С покупателем она встретилась на станции «Курская» Арбатско-Покровской линии. Он заплатил шестью купюрами номиналом 5 тысяч рублей. Позже у женщины возникли сомнения в подлинности денежных средств и она обратилась в полицию.

«В течение последующих месяцев в полицию поступило еще три аналогичных заявления от граждан», - уточняется в материале.

Следователи возбудили уголовные дела.

Позже в Московской области задержали троих подозреваемых в возрасте 17, 19 и 20 лет. При них были обнаружены и изъяты сотовые телефоны заявителей.

«Подозреваемые приобретали поддельные денежные купюры номиналом 5 тысяч рублей на теневых интернет-ресурсах и сбывали их на станциях столичного метрополитена в качестве оплаты за товары», - добавляется в сообщении.

Общая сумма материального ущерба, причиненная гражданам, составила 95 тысяч рублей.