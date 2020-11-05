РИАМО - 5 ноя. В Москве планируют дополнительно установить 100 станций велопроката, а также увеличить количество прокатных велосипедов на 1 тысячу, сообщил в четверг заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

«По развитию велопроката. Мы планируем увеличить еще минимум на 100 станций и дополнительно (предоставить для аренды – ред.) 1 тысячу велосипедов», - сказал Ликсутов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в следующем году в столице также появятся дополнительные прокатные электровелосипеды. Кроме того, рассматриваются новые маршруты, по которым проложат временные полосы для велосипедистов.

Сейчас по всей столице насчитывается более 600 мест, где можно взять в аренду велосипед.

В этом году сезон велопроката в Москве продлили до декабря. В случае наступления непогоды доступ к прокатным велосипедам могут ограничить в целях безопасности.