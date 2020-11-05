РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 ноя. На стройках подмосковного Красногорска на высоком уровне соблюдают требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Индекс Covid-безопасности на строительных объектах в городском округе Красногорск в течение прошедшей и текущей недели составляет 4,8 балла из 5 возможных. Муниципалитет находится в «зеленой» зоне по выполнению требований главного санитарного врача», - говорится в сообщении.

Всего в муниципалитете находятся 99 поднадзорных строительных объектов, это самое большое число по области.

На данный момент в связи с увеличением количества новых выявленных случаев коронавируса инспекторы Главгосстройнадзора в ежедневном режиме проверяют строительные площадки на соблюдение рекомендаций главного санитарного врача, среди которых соблюдение социальной дистанции, наличие средств индивидуальной защиты, утренний фильтр и другие.

Для каждой строительной площадки сформирован индекс Covid-безопасности. Средний индекс доступен и для каждого муниципалитета региона.

«Индекс Covid-безопасности обновляется в онлайн-режиме. Если значение индекса уменьшится, это станет сигналом для реагирования со стороны надзорного органа и администрации городского округа», - поясняется в материале.

На данный момент в Подмосковье ведется строительство более 1,3 тысячи объектов, среди которых более 700 МКД и порядка 640 нежилых строений.