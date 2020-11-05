РИАМО - 5 ноя. В Подмосковье возвели 58 соцобъектов с начала 2020 года, лидером среди муниципальных образований по количеству возведенных строений стали Химки, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Строительство всех социальных объектов в Подмосковье мы держим на особом контроле. Наши инспекторы оказывают застройщикам всю возможную юридическую и консультативную помощь. Общая площадь построенных объектов социального значения с начала 2020 года составила 373 тысячи квадратных метров, что примерно сопоставимо площади Орехово-Зуева», - сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

В городском округе Химки, который стал лидером, появились пристройка к школе на 450 мест, детская поликлиника на 200 посещений, крытый ледовый каток и другие соцобъекты.

Второе место занял Красногорск, где завершили строительство детского сада на 125 мест, храмового церковного комплекса, детской поликлиники на 100 мест, а также храма Архангела Михаила.

В текущем году в Королеве были возведены школа на 660 мест, пристройка на 200 мест к пятой гимназии, а также пристройка на 400 мест к восьмой и девятой гимназиям.

Наиболее масштабным соцобъектом, который получил заключение о строительстве в этом году, стал перинатальный медицинский центр в деревне Лапино Одинцовского городского округа. Реконструкция проходила на площади свыше 38 тысяч квадратных метров. Еще 18 тысяч квадратных метров составила площадь возведения второй очереди клинического госпиталя медицинского учреждения. В тройке оказалась и общеобразовательная школа на 1,1 тысячи мест в Сергиевом посаде площадью в 19,5 тысяч квадратных метров. На текущий момент в Подмосковье продолжается возведение свыше 1,3 тысячи объектов.