РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 ноя. Более 120 жителей Балашихи обратились за пособием для детей-инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей с начала текущего года, его сумма составляет почти 8 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сумма пособия ВИЧ-инфицированным детям и детям-инвалидам составляет 7 901 рубль. Оформить его может официальный представитель ребенка по месту жительства. С начала текущего года в Балашихе за данной мерой обратилось 122 человека»,- говорится в сообщении.

Ежемесячные выплаты положены ВИЧ-инфицированным детям и несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья. На материальную поддержку может рассчитывать ребенок из малообеспеченной семьи, где среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума.

Также средства выделяются детям-инвалидам и ВИЧ-инфицированным детям, которые воспитываются в неполных семьях. Выплата полагается одинокой матери такого ребенка, а также если несовершеннолетний потерял одного или обоих родителей либо родителей лишили родительских прав.