РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 ноя. Хореографическая школа «Вдохновение» из подмосковного Красногорска победила в нескольких номинациях в областном конкурсе «Школьная пора», сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Красногорская специализированная хореографическая школа «Вдохновение» доказала, что по праву является лучшей в области. Коллектив вновь стал победителем в нескольких номинациях Московского областного хореографического конкурса «Школьная пора», - говорится в сообщении.

Администрация муниципалитета поздравила педагогический коллектив школы с успехом.





