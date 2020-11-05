РИАМО - 5 ноя. В центре Москвы на улице Садовой-Триумфальной машина въехала в остановку общественного транспорта, в результате инцидента пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
На месте дорожной аварии сейчас работают оперативные службы. Детали происшествия уточняются.
На Садовом кольце движение транспорта ограничено по одной полосе. Водителям рекомендовали объезжать участок с ДТП.
За водителем автомобиля Nissan, который въехал в остановку, числится четыре оплаченных штрафа. Один был за превышение скорости 20-40 километров в час, еще три – за пересечение сплошной линии.
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