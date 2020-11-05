РИАМО - 5 ноя. В центре Москвы на улице Садовой-Триумфальной машина въехала в остановку общественного транспорта, в результате инцидента пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Садовой-Триумфальной, 16, строение 1, автомобиль наехал на остановку общественного транспорта. По предварительной информации, пострадали три человека», - говорится в сообщении.

На месте дорожной аварии сейчас работают оперативные службы. Детали происшествия уточняются.

На Садовом кольце движение транспорта ограничено по одной полосе. Водителям рекомендовали объезжать участок с ДТП.

За водителем автомобиля Nissan, который въехал в остановку, числится четыре оплаченных штрафа. Один был за превышение скорости 20-40 километров в час, еще три – за пересечение сплошной линии.

Машина въехала в остановку в Москве. ВИДЕО>>